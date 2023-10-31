«Каролина» обыграла «Филадельфию», у Свечникова результативный пас

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Стефан Ноусен, Майкл Бантинг и Теуво Терявяйнен, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов отметились по результативной передаче. У «Флайерз» шайбы забросили Оуэн Типпетт и Гарнет Хэтэуэй.

После этого матча «Каролина» с 12 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 9 очками — на 12-й строчке.