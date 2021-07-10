«Сан-Хосе» может выкупить контракт голкипера Джонса

Голкипер Мартин Джонс может покинуть «Сан-Хосе». Клуб намеревается выкупить контракт 31-летнего канадца, сообщает TFP.

Нынешний контракт Джонса с кэпхитом в 5,75 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

Джонс выступает за «Акул» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 34 матча в регулярном чемпионате, в которых показал коэффициент надежности 3,28 при 89,6 проценте отраженных бросков.