«Филадельфия» по буллитам победила «Эдмонтон»

«Филадельфия» по буллитам переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Джеймса Ван Римсдайка.

«Эдмонтон» занимает 5-е место в Западной конференции с 63 очками. «Филадельфия» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.