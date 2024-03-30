«Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в НХЛ в ночь на 31 марта

«Филадельфия» на домашнем льду «Уэлс Фарго Центра» в ночь с 30 на 31 марта встретится с «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Филадельфия» — «Чикаго» можно будет в специальных сообществах в соцсети ВКонтакте. Приводим несколько вариантов для просмотра игр НХЛ в прямом эфире — первый, второй и третий. Следите в матч-центре «СЭ» за ключевыми событиями встречи «Филадельфии» с «Чикаго».

«Флайерз» с 82 набранными баллами находятся на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Блэкхокс» с 47 очками идут на 15-й строчке на Западе.

29 марта к «Филадельфии» присоединился российский голкипер Иван Федотов. За день до этого 27-летний хоккеист расторг контракт с ЦСКА. 30 марта «Флайерз» опубликовали видео с тренировки, в которой участвовал Федотов.

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