ФХР выразила соболезнования по поводу кончины Бобби Халла
Федерация хоккея России выразила соболезнования по поводу кончины легендарного канадского нападающего Бобби Халла.
«От нас ушел легендарный игрок, который был одновременно и великим спортсменом, и замечательным человеком, — рассказал президент ФХР Владислав Третьяк, — Среди канадских хоккеистов своего поколения именно Бобби Халл был главным джентльменом. Никогда не нарушал правил, никогда не удалялся, никогда не играл грубо против нашей сборной. Хорошо относился к советским игрокам, уважал всех, а с некоторыми даже дружил. Неудивительно, что и наши болельщики в те годы из всех канадцев больше всего любили именно Халла.
Всегда с удовольствием смотрю на наши совместные фото, вспоминаю, как мы играли друг против друга. В 1974-м это были восемь матчей Суперсерии СССР — Канада, потом ЦСКА и наша сборная не раз играли против команд Халла в Виннипеге. Мы много общались и в Чикаго — городе, где Бобби провел блестящую клубную карьеру. Его имя вызывает только добрые воспоминания. Светлая ему память», — говорится в заявлении лиги.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|32
|17
|72
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|52
|26
|26
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|4 : 1
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|5 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26