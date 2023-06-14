Каменский оценил победу «Вегаса» в финале плей-офф НХЛ

Виде-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

«Команда шла к этому с самого начала, с того момента, как она была создана. С первого сезона они попадали в плей-офф. Команда строилась, хозяин и генеральный менеджер проявили стойкость и смогли построить команду-победительницу, и вот получилось, что они победили в Кубке Стэнли», — цитирует Каменского «Газета.Ru».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.