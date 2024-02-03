Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российского хоккеиста Никиту Кучерова освистали на Матче звезд НХЛ в Торонто во время выступления в мастер-шоу.

«А когда он играет за «Тампу», его приветствуют болельщики? Поэтому он и играет за «Тампу», а не там, где проходит этот Матч звезд. Я думаю, что это никак не повлияет не его дальнейшую великолепную карьеру», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В конкурсе мастерства россиянин занял последнее место и не смог пройти в следующий раунд соревнований.