Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал информацию инсайдера Боба Маккензи о том, что вариант участия энхаэловцев на Олимпиаде-2022 больше не рассматривается. Игроки НХЛ приезжали на Игры с 1998 по 2014 год. Олимпиада-2018 в Пхенчхане прошла без них.

— С участием НХЛ на ближайшей Олимпиаде после информации известного канадского журналиста Боба Маккензи все ясно?

— Еще нет. Мы основываемся на других вещах и то, что иногда появляется в СМИ, не является официальным комментарием. Боб Маккензи — наш большой друг. И, конечно, он очень информированный человек.

— Но ведь и до сегодняшнего дня шансы НХЛ на поездку в Пекин расценивались как минимальные.

— Для хоккея в целом и болельщиков отсутствие НХЛ на ближайшей Олимпиаде — плохая новость. Но последний турнир в Пхенчхане два года назад, проходивший без энхаэловцев, получился успешным. А если они не приедут в Пекин...

Я понимаю нынешнюю политическую ситуацию. Отношения США и Китая сейчас далеко не самые лучшие. Коронавирус тоже пришел из Китая. Возможно, это имеет значения для НХЛ, владельцев клубов и самих игроков. Но у нас еще есть время — не надо обязательно давать ответ уже завтра. Для меня не является сюрпризом, что вопрос с Олимпиадой не собираются включать в новое Коллективное соглашение. Даже в таком варианте остается время для того, чтобы НХЛ все-таки задумалась о Пекине-2022. Крайним сроком могут быть весна или даже лето будущего года. А не приедут — что мы можем поделать? Надеюсь, до конца нынешнего года получим четкий ответ. (Михаил Зислис)