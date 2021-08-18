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Защитник «Тампы-Бэй» Сергачев привезет Кубок Стэнли в Нижнекамск в сентябре

10:35
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Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев привезет Кубок Стэнли в Нижнекамск 9 сентября. Об этом сообщает официальный Twitter «Нефтехимика» 18 августа.

Подробная программа чествования будет представлена в ближайшее время.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» победила «Монреаль» в финале Кубка Стэнли (4-1 — общий счет) и завоевала трофей.

23-летний Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021). Хоккеист является воспитанником «Нефтехимика».

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