Фарм-клуб «Вашингтона» первым вышел в плей-офф АХЛ

«Херши» первым обеспечил себе участие в плей-офф АХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в плей-офф после поражения «Спрингфилда» в матче с «Провиденсом» (5:0). «Херши» является действующим обладателем Кубка Колдера.

За фарм-клуб «Вашингтона» выступают форварды Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев.