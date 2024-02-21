Фарм-клуб «Рейнджерс» расторг контракт с Анисимовым

Фарм-клуб «Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк» расторг пробный контракт с форвардом Артемом Анисимовым, сообщается на официальном сайте клуба.

35-летний россиянин подписал пробный контракт 2 января. За это время он провел 18 матчей в АХЛ, набрав 4 (1+3) очка.

В минувшем сезоне Анисимов провел за «Лихай Уэлли», набрав 36 (19+17) очков в 55 матчах АХЛ.