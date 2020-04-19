Евгений Свечников: «Все еще мечтаю выступать за «Детройт»»

Нападающий системы «Детройта» Евгений Свечников рассказал о том, что хочет играть за «Ред Уингз» в НХЛ.

— Все немного по-другому, когда тебе дают две недели или один месяц на то, чтобы поиграть в НХЛ, — цитирует The Detroit News Свечникова. — Людям нужно больше времени. Нужен сезон, чтобы нормально оценить способности человека. Я все еще мечтаю выступать за «Детройт». Эта команда выбрала меня на драфте, у меня много друзей как в организации, так и за ее пределами. Детройт теперь мне как дом. Хочу играть за «Ред Уингз» и думаю, что достаточно хорош для этого. В любом случае, все зависит от меня. Травмы все усложняют, но я не из тех, кого это может сломить. Как я уже говорил, намерен продолжать усиленно работать, чтобы попасть в НХЛ. Я еще даже не начал свою карьеру в лиге.

В сезоне-2019/20 Евгений Свечников провел за «Детройт» 4 матча, не отличившись результативными действиями с показателем эффективности «-1». Большую часть сезона Свечников выступал за фарм-клуб «Ред Уингз» — «Гранд-Рэпидс». 23-летний россиянин провел за эту команду 51 матч, набрал 25 (11+14) очков при показателе полезности «-10».