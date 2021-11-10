Евгений Свечников продолжит играть в ведущем звене «Виннипега»

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис доволен игрой российского нападающего Евгения Свечникова в ведущем звене. Россиянин играет в связке с Кайлом Коннором и Пьером-Люком Дюбуа в атаке «Джетс».

«Он продолжит исполнять эту роль. У него это хорошо получается. Я вижу только позитивные моменты, их звено создает достаточно много опасных моментов. Нужно понимать, что при игре в ведущих звеньях существуют разные обязанности. Когда играешь в топ-6, тебе нужно постоянно думать о заброшенных шайбах и наборе очков, но при этом не забывать про остальные задачи. Нужно уметь делать всё и быть эффективным на обоих концах площадки.

Свечников — чистый правый крайний форвард и играет на своем месте. Он провел действительно хороший тренировочный лагерь. Коннор и Дюбуа, играя вместе с ним, набирают очки и имеют положительный показатель полезности, поэтому я не хочу портить химию в их звене. Я не буду делать изменения ради изменений. Сейчас нет никакой необходимости что-либо менять, так как они продолжают играть результативно", — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Мориса.