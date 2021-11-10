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Бэкстрем поздравил Овечкина с 600-й голевой передачей

01:28

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем поздравил одноклубника Александра Овечкина с 600-й голевой передачей в НХЛ.

Российский форвард стал вторым игроком в истории клуба, который достиг такой отметки. Лидирует по количеству передач Бекстрем (722 передачи).

«Привет, Ови, поздравляю с 600 передачами. Я думал, ты забиваешь. Добро пожаловать в клуб», — сказал Бэкстрем в видео, опубликованном на странице «Вашингтона» в Twitter.

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Евгений Козинов все материалы автора
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