Евгений Свечников признан второй звездой матча с «Сиэтлом»

Форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

26-летний россиянин в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан вратарь «Шаркс» Джеймс Раймер, отразивший 26 бросков. Третья звезда — форвард Ноа Грегор, забивший один гол.

В текущем сезоне Свечников провел 42 матча в НХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков.