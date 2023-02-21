Бобровский повторил рекорд Набокова по числу побед в НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в «Анахайм» (4:3 ОТ).

Для вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского это 353-я победа в 629 матчах лиги. Он повторил рекорд Евгения Набокова по числу побед в регулярном чемпионате НХЛ среди российских голкиперов.

В текущем сезоне Бобровский провел 37 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,2 процента отраженных бросков.