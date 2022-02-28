Бучневич в матче с «Чикаго» забросил 19-ю шайбу в сезоне
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).
26-летний россиянин забил гол на 27-й минуте, забросив вторую шайбу команды. В текущем сезоне Бучневич провел 46 матчей, в которых набрал 46 (19+27) очков.
После этого матча «Сент-Луис» с 70 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 46 очками — на 14-й строчке.
Madhouse on Madison?— St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 27, 2022
More like House of Buchy. #stlblues pic.twitter.com/Bn3P2dBrYP
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