Бучневич в матче с «Чикаго» забросил 19-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:0).

26-летний россиянин забил гол на 27-й минуте, забросив вторую шайбу команды. В текущем сезоне Бучневич провел 46 матчей, в которых набрал 46 (19+27) очков.

После этого матча «Сент-Луис» с 70 очками занимает второе место в Западной конференции, «Чикаго» с 46 очками — на 14-й строчке.