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Евгений Малкин: «У Питтсбурга» получился отличный матч"

10:33
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). Он набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой игры.

— Я сейчас чувствую это, понимаете? — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. — Я стараюсь помогать команде выигрывать. Всегда приятно, когда получается забивать. А когда забиваешь, то и потом всю игру чувствуешь себя лучше. У нас получился отличный матч. Мы играли против непростого соперника. У нас сегодня ни разу не было большинства. Но мы старались и набрали два очка.

Россиянин набрал 38 (11+27) очков в текущем сезоне.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-and-namestnikov-among-top-russian-performers-december-30/c-313259130

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