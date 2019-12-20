Евгений Малкин: «Новый год в ночных клубах уже давно не встречаю, это домашний праздник»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, как будет отмечать Новый год.

— Как обычно, соберемся дома всей семьей, — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ. — Приедут друзья. В этом сезоне получается, что Новый год выпадает на домашнюю серию. Мы играем 30 декабря с «Оттавой», а 2 января принимаем у себя «Сан-Хосе». Видите, окно в два дня. Наверное, можно даже будет чуть-чуть выпить. Новый год в ночных клубах я уже давно не встречаю. Это домашний праздник.

— Какие фильмы вы смотрите под Новый год?

— Если честно, просто смотрим «Голубой огонек» по российскому телевидению. Обращение президента к стране. Старые советские фильмы, которые крутят в этот день — «Операция Ы», «Ирония судьбы, или с легким паром»... Просто включаешь Первый канал, и передачи идут друг за другом. Ничего специально не ищем. Телевизор работает фоном, а мы сидим, разговариваем, общаемся. Ничего необычного я не жду. Будут все те же передачи, те же поздравления. Из года в год.

— Традиционный стол в доме у Малкина — какой он?

— Сто процентов вы там найдете оливье. Еще бывают манты. Специально заказываем их из ресторана. Еще обязательно должны быть бутерброды с красной икрой. Случаются голубцы. Конечно, это русская кухня. Иногда жена готовит, друзья что-то приносят. Мандарины просто необходимо увидеть. Как обычно, не обойдемся без шампанского, разнообразные салаты. Вот я люблю селедку под шубой.