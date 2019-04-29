Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин выразил мнение, что "Харт Трофи" (лучшему игроку регулярного сезона) стоит отдать Никите Кучерову из "Тампы". Помимо него, на трофей претендуют одноклубник Малкина Сидни Кросби и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона".

- Объявили список номинантов на "Харт Трофи". За кого вы? Никита Кучеров, Коннор Макдэвид или Сидни Кросби?

– Конечно, Кучеров. Несмотря на то, что Кросби – мой друг, на вещи нужно смотреть объективно. Не могу же я голосовать только за своих друзей. Если бы Кросби был действительно лучше – другое дело. Но Никита провел очень хороший сезон. Это даже не обсуждается. (Алена Гребенькова)

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