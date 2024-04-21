Кузнецов стал шестым игроком «Каролины» с 2 очками в первом матче за клуб в Кубке Стэнли

«Каролина» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Айлендерс» со счетом 3:1. В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов.

Россиянин стал шестым игроком «Каролины» с двумя очками в первом матче за клуб в Кубке Стэнли.

Ранее в список вошли Андрей Свечников (2019), Лукас Валльмарк (2019), Сет Джарвис (2022), Брент Бернс (2023) и Маккензи Макикерн (2023).

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 23 апреля.