Павлышев забросил шестую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

«Онтарио» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 7:3.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелеса» форвард Никита Павлышев забросил шайбу.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 28 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (6+3) очков.