Евгений Кузнецов похвалил Андрея Свечникова
18:45
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов выделил гол, который забил форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» (4:1).
— Здорово видеть, когда кто-то пытается провернуть подобный трюк на таком уровне, — приводит слова Кузнецова в Twitter журналист Том Гулитти. — Тем более круто, что он стал первым, кто справился с этим успешно. Люди всегда запоминают первый и последний случаи.
Когда я нахожусь за воротами, то меня всегда прессингуют. У него же был момент. Это сложный для исполнения элемент. К тому же, очень важно состояние льда.
Book it. Goal of the year. #LetsGoCanes pic.twitter.com/jIaqbtMjs5— Carolina Hurricanes (@Canes) October 30, 2019
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