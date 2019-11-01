НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Евгений Кузнецов похвалил Андрея Свечникова

18:45
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов выделил гол, который забил форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» (4:1).

 — Здорово видеть, когда кто-то пытается провернуть подобный трюк на таком уровне, — приводит слова Кузнецова в Twitter журналист Том Гулитти. — Тем более круто, что он стал первым, кто справился с этим успешно. Люди всегда запоминают первый и последний случаи.

Когда я нахожусь за воротами, то меня всегда прессингуют. У него же был момент. Это сложный для исполнения элемент. К тому же, очень важно состояние льда.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир