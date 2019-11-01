Евгений Кузнецов похвалил Андрея Свечникова

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов выделил гол, который забил форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «Калгари» (4:1).

— Здорово видеть, когда кто-то пытается провернуть подобный трюк на таком уровне, — приводит слова Кузнецова в Twitter журналист Том Гулитти. — Тем более круто, что он стал первым, кто справился с этим успешно. Люди всегда запоминают первый и последний случаи.

Когда я нахожусь за воротами, то меня всегда прессингуют. У него же был момент. Это сложный для исполнения элемент. К тому же, очень важно состояние льда.

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