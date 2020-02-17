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Эвандер Кейн может получить дополнительную дисквалификацию

22:00
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Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн может получить дополнительную дисквалификацию, сообщает в Twitter журналист TSN Даррен Дрегер.

Игрок «Акул» был дисквалифицирован на три матча за удар локтем защитника «Виннипега» Нила Пионка во встрече регулярного чемпионата (3:2). После этого он раскритиковал в социальных сетях Департамент безопасности НХЛ.

Пока лига не отреагировала на слова хоккеиста, но обратила внимание на этот эпизод и будет его рассматривать.

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