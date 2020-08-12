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«Это самый важный гол в моей карьере». Пойнт — об игре с «Коламбусом»

09:24
Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
Брэйден Пойнт. Фото nhl.com
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Форвард «Тампы-Бэй» Брэйден Пойнт поделился впечатлениями после матча первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Он забросил решающую шайбу в пятом овертайме.

«Я бы сказал, что этот гол действительно самый важный в моей карьере, — сказал Пойнт, сыгравший 46:59 и нанесший девять бросков в створ. — Я был очень рад, что шайба наконец-то зашла в ворота. В тот момент подумалось только об этом. И мы сыграли только один матч. Впереди еще целая серия».

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 13 августа и начнется в 22.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-11-nhl-action/c-318407856

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