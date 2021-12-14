Нападающий «Бостона» попал в ковид-протокол НХЛ
19:03
Нападающий «Бостона» Крэйг Смит заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает TSN.
В этом сезоне 32-летний форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 7 (2+5) очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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