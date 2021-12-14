Нападающий «Бостона» попал в ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Бостона» Крэйг Смит заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и был отправлен на карантин, сообщает TSN.

В этом сезоне 32-летний форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 7 (2+5) очков.