Эксперт The Washington Post Саманта Пелл после вылета «Вашингтона» в первом раунде плей-офф от «Бостона» задалась вопросом: останется ли нападающий Александр Овечкин в команде.

«Это главный вопрос на данный момент. Овечкин стоял последним в линейке для рукопожатий. Он салютовал фанатам после окончания матча и одним из последних покинул лед.

35-летний нападающий летом становится неограниченно свободным агентом. Его 13-летний контракт на 124 миллиона долларов подошел к концу. Руководство «Кэпиталз» уже много раз подчеркивало, что хочет продлить соглашение. Владелец Тел Леонсис заявил, что его «не беспокоят задержки в переговорах».

Овечкин набрал 4 (2+2) очка в пяти матча серии с «Бостоном». Однако травма, которую он получил в конце регулярного чемпионата, видимо, давала о себе знать.

Иногда ему не хватало активности. Как и всей команде. В это серии «Вашингтон» выглядел постаревшей командой», — пишет Пелл в своей статье.