Журналист The Athletic выделил главные вопросы для «Вашингтона» в межсезонье
Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир выделил главные вопросы для «Вашингтона» в межсезонье после вылета команды в первом раунде плей-офф.
«1. Полная перестройка или небольшие изменения в составе?
«Вашингтон» является самой возрастной командой лиги (средний возраст — 29,2 года). И в плей-офф это иногда бросалось в глаза.
2. Кто будет первым номером?
«Вашингтону» нужен твердый стартер, который может взять на себя основную нагрузку. Отсутствие такого человека отчетливо было видно в серии с «Бостоном». Потенциал Самсонова выше, чем у Ванечека, но 24-летний россиянин пока не доказал, что на него можно положиться в ответственный момент.
3. Что делать с Евгением Кузнецовым?
Уже давно ходят разговоры, что в команде недовольны центрфорвардом и готовы рассмотреть варианты его обмена. В последнее время он только запомнился нестабильной игрой и большим количеством проблем за пределами льда.
4. Как быть с контрактом Овечкина?
Многолетний капитан «Кэпиталз» уже год как мог подписать новый контракт. Этого не случилось до сих пор.
Овечкин лично ведет переговоры с руководством. И никакие детали пока не известны. Но все указывает на то, что Александр намерен закончить карьеру именно в «Вашингтоне».
5. Драфт расширения.
Ожидается, что «Вашингтон» защитит Овечкина, Бэкстрема, Кузнецова, Манту, Уилсона, Эллера, Шири, Карлсона, Орлова, Шульца и Самсонова (если Овечкин к тому времени еще не подпишет контракт)", — написал журналист в свой колонке.
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