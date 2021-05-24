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Журналист The Athletic выделил главные вопросы для «Вашингтона» в межсезонье

10:10
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир выделил главные вопросы для «Вашингтона» в межсезонье после вылета команды в первом раунде плей-офф.

«1. Полная перестройка или небольшие изменения в составе?

«Вашингтон» является самой возрастной командой лиги (средний возраст — 29,2 года). И в плей-офф это иногда бросалось в глаза.

2. Кто будет первым номером?

«Вашингтону» нужен твердый стартер, который может взять на себя основную нагрузку. Отсутствие такого человека отчетливо было видно в серии с «Бостоном». Потенциал Самсонова выше, чем у Ванечека, но 24-летний россиянин пока не доказал, что на него можно положиться в ответственный момент.

3. Что делать с Евгением Кузнецовым?

Уже давно ходят разговоры, что в команде недовольны центрфорвардом и готовы рассмотреть варианты его обмена. В последнее время он только запомнился нестабильной игрой и большим количеством проблем за пределами льда.

4. Как быть с контрактом Овечкина?

Многолетний капитан «Кэпиталз» уже год как мог подписать новый контракт. Этого не случилось до сих пор.

Овечкин лично ведет переговоры с руководством. И никакие детали пока не известны. Но все указывает на то, что Александр намерен закончить карьеру именно в «Вашингтоне».

5. Драфт расширения.

Ожидается, что «Вашингтон» защитит Овечкина, Бэкстрема, Кузнецова, Манту, Уилсона, Эллера, Шири, Карлсона, Орлова, Шульца и Самсонова (если Овечкин к тому времени еще не подпишет контракт)", — написал журналист в свой колонке.

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