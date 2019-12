Экс-вратарь СКА Коскинен пропустил после броска из средней зоны

«Каролина» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Голкипер «нефтяников» Микко Коскинен, ранее выступавший за СКА, пропустил курьезную шайбу в концовке встречи. Он не смог отразить бросок Дуги Хэмилтона из средней зоны.

Dougie Hamilton fakes the dump-in and scores from center ice pic.twitter.com/cTn2JxFHk6