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Экс-вратарь СКА Коскинен пропустил после броска из средней зоны

08:53
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«Каролина» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Голкипер «нефтяников» Микко Коскинен, ранее выступавший за СКА, пропустил курьезную шайбу в концовке встречи. Он не смог отразить бросок Дуги Хэмилтона из средней зоны.

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