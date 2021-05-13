Экс-игрок «Чикаго» обвинил тренера в сексуальном насилии

Бывший хоккеист «Чикаго» обвинил экс-помощника главного тренера Брэда Элдрича в сексуальном насилии, сообщает Wbez.

По сведениям источника, инцидент произошел в мае 2010 года. Элдрич отправлял текстовые сообщения с непристойным содержанием, а также угрожал причинением физического и материального вреда одному из хоккеистов «Чикаго». Имя игрока не разглашается. По словам адвоката, эта ситуация испортила хоккеисту профессиональную карьеру.

Ранее Элдрич уже был осужден за преступление сексуального характера в отношении студента из Мичигана.