Тренер «Сан-Хосе» не винит Мельничука в шести пропущенных шайбах от «Вегаса»
09:59
Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер прокомментировал игру вратаря Алексея Мельничука в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:6).
«Мы были совсем не хороши, и я не виню Мельничука за эту игру», — приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ.
Мельничук отразил отразил 38 бросков из 44. Для 22-летнего россиянина это третий матч в НХЛ.
Читайте также
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой российский нападающий, который вернулся после триумфа в КХЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю