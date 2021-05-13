Тренер «Сан-Хосе» не винит Мельничука в шести пропущенных шайбах от «Вегаса»

Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер прокомментировал игру вратаря Алексея Мельничука в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:6).

«Мы были совсем не хороши, и я не виню Мельничука за эту игру», — приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ.

Мельничук отразил отразил 38 бросков из 44. Для 22-летнего россиянина это третий матч в НХЛ.