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Тренер «Сан-Хосе» не винит Мельничука в шести пропущенных шайбах от «Вегаса»

09:59
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Главный тренер «Сан-Хосе» Боб Бугнер прокомментировал игру вратаря Алексея Мельничука в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:6).

«Мы были совсем не хороши, и я не виню Мельничука за эту игру», — приводит слова Бугнера официальный сайт НХЛ.

Мельничук отразил отразил 38 бросков из 44. Для 22-летнего россиянина это третий матч в НХЛ.

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