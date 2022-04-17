Барбашев устроил потасовку с Делорье в матче «Сент-Луис» — «Миннесота»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» (6:5 ОТ).

На 40-й минуте встречи нападающий гостей Николя Делорье схватил форварда хозяев Ивана Барбашева сзади за свитер после того, как россиянин провел силовой прием на Тайсоне Йосте. Делорье и Барбашев обменялись ударами и получили по две минуты штрафа, форвард «Уайлд» получил еще две минуты как зачинщик драки.