«Сент-Луис» проиграл «Эдмонтону». Бучневич забросил одну шайбу

«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Павел Бучневич забросил одну шайбу.

«Эдмонтон» набрал 72 очка и занимает 6-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 63 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Томас — 20 (бол., Крюг, Кайру), 2:19 — 0:1. Бучневич — 23 (Кайру, Томас), 4:49 — 0:2. Хаймэн — 40 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 18:16 — 1:2. Хаймэн — 41 (Макдэвид, Бушар), 24:54 — 2:2. Макдэвид — 22 (Экхольм, Нюджент-Хопкинс), 64:34 — 3:2.

Вратари: Скиннер — Биннингтон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (11+10+11+3) — 34 (8+12+10+4).

Наши: — - Александров (9.01/1/0), Бучневич (19.04/3/+1), Торопченко (14.56/1/-1).

29 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».