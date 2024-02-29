Грушников обменян в «Калгари»

Защитник системы «Далласа» Артем Грушников в рамках обмена перешел в «Калгари», сообщается на официальном сайте клуба.

В «Старз» отправились защитник Крис Танев и вратарь Коул Брэди, а «Флэймз» получили 20-летнего россиянина, выбор во втором раунде драфта-2024 и условный выбор в третьем раунде драфта-2026, если «Даллас» выйдет в финал Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Грушников провел 44 матча в АХЛ, набрав 6 (1+5) очков.