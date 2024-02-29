Панарин — о победе над «Коламбусом»: «Хотели вернуть должок за прошлый матч»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:1).

«У команды много побед в последних матчах. Хотели сыграть лучше, чем прошлую встречу, вернуть должок. У нас это получилось, поэтому все хорошо. Мы разговариваем до игры, чтобы подойти в правильном настрое. Думаю, это помогает забивать голы», — приводит слова Панарина официальный сайт клуба.

32-летний россиянин забросил две шайбы, сделал одну голевую передачу и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне Панарин провел 60 матчей, в которых набрал 82 (35+47) очка.

«Рейнджерс» одержали 11 побед в последних 12 матчах, уступив 26 февраля «Коламбусу» (2:4), и с 83 очками расположились на первом месте в Восточной конференции.