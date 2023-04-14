«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе», Драйзайтль набрал три очка
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.
В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Леон Драйзайтль, дубль оформил Маттиас Янмарк, еще по голу забили Эван Бушар и Эвандер Кейн. У «Шаркс» шайбы на счету Стива Лоренца и Ноа Грегора.
По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» расположился на втором месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Янмарк — 9 (Экхольм, Скиннер), 4:16 — 1:0. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:56 — 2:0. Грегор — 10 (Бордело, Лоренц), 9:44 — 2:1. Бушар — 8 (Драйзайтль, Ямамото), 25:02 — 3:1. Янмарк — 10 (мен., Райан), 34:04 — 4:1. Лоренц — 10 (бол., Гертл, Петерсон), 38:48 — 4:2. Кейн — 16 (Драйзайтль, Сиси), 55:55 — 5:2.
Вратари: Скиннер — Раймер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 36 (13+4+19) — 29 (14+12+3).
Наши: Костин (12.42/0/+1) — Кныжов (15.21/3/0), Свечников (11.49/0/0).
14 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|81
|25
|56
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|81
|41
|40
|89
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|2
|Колорадо
|81
|50
|31
|107
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|81
|42
|39
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|152
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|125
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|82
|113
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|81
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|82
|61
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|80
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|38
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|27
|2.23