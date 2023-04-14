Вратари «Бостона» стали обладателями Дженнингс Трофи

Вратари «Бостона» Линус Ульмарк и Джереми Суэймен стали обладателями Дженнингс Трофи, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Голкиперы «Брюинз» пропустили меньше всего шайб в регулярном чемпионате (177). Они опередили «Каролину» на 36 шайб — самый большой разрыв между лучшими двумя командами с сезона-1990/91.

Ульмарк провел 49 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 91 шайбу при 93,8 процента отраженных бросков. На счету Суэймена 37 матчей, в которых он четыре раза сыграл на ноль и пропустил 76 шайб при 92 процентах отраженных бросков.

Дженнингс Трофи ежегодно вручается вратарям, сыгравшим не менее 25 игр за команду и пропустившим наименьшее количество голов в регулярном сезоне.