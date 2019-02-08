"Эдмонтон" прервал серию поражений, продлив серию поражений "Миннесоты"

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Это четвертое подряд поражение "Уайлд". "Ойлерз" прервал шестиматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Эдмонтон" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Нерс - 7 (Макдэвид, Кассиан), 2:15 - 0:1. Рэтти - 4 (Ньюджент-Хопкинс), 24:32 - 0:2. Эрикссон Эк - 3 (Зукер, Канин), 42:50 - 1:2. Драйзайтль - 32 (бол., Чейссон, Ньюджент-Хопкинс), 45:35 - 1:3. Кассиан - 7 (п.в., Макдэвид), 58:40 - 1:4.

Вратари: Дубник (57:33 - 58:40) - Тэлбот.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 36 (6+15+15) - 23 (8+5+10).

8 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.