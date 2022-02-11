«Эдмонтон» потерял двух игроков основного состава из-за травм

Два игрока «Эдмонтона» выбыли на продолжительный срок из-за травм, сообщает The Athletic.

Форвард Зак Кэссиан из-за перелома челюсти пропустит 4-8 недель.

Защитник Данкан Кит в протоколе по сотрясению мозга, еще у него небольшое повреждение верхней части тела. Он может пропустить 2-4 недели.

На счету 31-летнего Кэссиана в этом сезоне 14 (5+9) очков в 35 матчах.

38-летний Кит забил 1 гол и сделал 13 ассистов в 35 встречах.