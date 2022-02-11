«Вашингтон» не смог договориться об обмене Флери из «Чикаго»

«Вашингтон» проявлял интерес к голкиперу «Чикаго» Марку-Андре Флери. Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях обмена, сообщает Daily Faceoff.

До «Чикаго» 37-летний Флери выступал за «Вегас» и «Питтсбург».

«Пингвины» выбрали его под общим первым номером на драфте-2003. С «Питтсбургом» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

По итогам сезона-2020/21 он стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.