«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» выиграл у «Сан-Хосе» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей забивали Маркус Гранлунд, Зак Кассиан, Джуджхар Хайра, Джеймс Нил и Коннор Макдэвид, также сделавший две результативные передачи. У хозяев отличились Кевин Лабанк и Баркли Гудроу.

«Эдмонтон» набрал 31 очко и занимает второе место на Западе. У «Сан-Хосе» 21 очко и 13-е место

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Гранлунд — 1 (Клефбом, Хас), 3:34 — 0:1. Кассиан — 8 (Макдэвид, Нерс), 7:59 — 0:2. Лабанк — 7 (Кутюр, Кейн), 9:23 — 1:2. Хайра — 4 (Расселл, Шихан), 19:45 — 1:3. Нил — 13 (бол., Макдэвид, Клефбом), 37:19 — 1:4. Макдэвид — 15 (Нерс, Драйзайтль), 46:34 — 1:5. Гудроу — 6 (Шимек, Бернс), 49:43 — 2:5.

Вратари: Джонс — Коскинен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (18+9+8) — 29 (9+11+9).

20 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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