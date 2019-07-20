07:32 | Хоккей — НХЛ

"Эдмонтон" обменял Лучича в "Калгари"

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"Эдмонтон" и "Калгари" произвели обмен игроками. 31-летний Джеймс Нил продолжит карьеру в "Ойлерз", а 31-летний Милан Лучич - в "Флэймз". Кроме того, "Калгари" получил условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году.

В прошедшем сезоне Нил набрал 19 (7+12) очков в 63 матчах, а Лучич - 20 (6+14) очков в 79 встречах.

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