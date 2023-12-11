«Эдмонтон» обыграл «Нью-Джерси» и продлил победную серию до семи матчей

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:1.

В составе «Ойлерз» по 2 (1+1) очка набрали Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн, еще по шайбе забросили Дерек Райан и Эван Бушар. У «Дэвилз» гол на счету Йеспер Братт.

«Эдмонтон» продлил победную серию до 7 матчей и с 25 очками расположился на 10-м месте в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 29 очками — на 10-й строчке «Востока».