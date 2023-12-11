Перрону грозит дисциплинарный штраф за попытку травмировать Зуба в матче «Детройт» — «Оттава»

Форвард «Детройта» Дэвид Перрон примет участие в слушании Департамента безопасности игроков НХЛ по итогам матч регулярного чемпионата против «Оттавы» (1:5).

В первом периоде 35-летний канадец получил матч-штраф за намерение нанести травму защитнику «Сенаторз» Артему Зубу. Перрону грозит дисциплинарное взыскание. Слушание пройдет в понедельник по видеосвязи.

В текущем сезоне Перрон провел 26 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.