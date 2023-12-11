«Питтсбург» заключил пробный контракт с Пульюярви

Форвард Йессе Пульюярви подписал пробный контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

25-летний финн летом стал свободным агентом после того, как «Каролина» отказалась делать ему квалификационное предложение. Ранее форвард перенес операцию на бедре.

В минувшем сезоне Пульюярви выступал за «Эдмонтон» и «Каролину», набрав в общей сложности 16 (5+11) очков в 75 матчах.