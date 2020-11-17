НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» не заплатил за отель в Далласе. Все из-за пандемии

00:09
Теги:

«Эдмонтон» не заплатил за проживание в отеле Далласа, сообщает североамериканский журналист Рик Вестхэд.

Представители гостиницы заявляют, что «Ойлерз» не заплатили 28 тысяч долларов за проживание в декабре и 27 тысяч долларов за март.

?«Перед нами стоят те же проблемы, что и у любого бизнеса, переживающего глобальную пандемию. Мы усердно работаем над нашими бизнес-операциями и решаем проблемы, возникшие в результате неожиданной остановки в прошлом сезоне», — сказал старший вице-президент клуба Тим Шиптон.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир