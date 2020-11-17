«Эдмонтон» не заплатил за отель в Далласе. Все из-за пандемии

«Эдмонтон» не заплатил за проживание в отеле Далласа, сообщает североамериканский журналист Рик Вестхэд.

Представители гостиницы заявляют, что «Ойлерз» не заплатили 28 тысяч долларов за проживание в декабре и 27 тысяч долларов за март.

?«Перед нами стоят те же проблемы, что и у любого бизнеса, переживающего глобальную пандемию. Мы усердно работаем над нашими бизнес-операциями и решаем проблемы, возникшие в результате неожиданной остановки в прошлом сезоне», — сказал старший вице-президент клуба Тим Шиптон.