Гол Драйзайтля принес «Эдмонтону» победу над «Монреалем»

«Эдмонтон» на своем льду выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил немецкий форвард Леон Драйзайтль.

«Эдмонтон» с 86 очками идет на 5-м месте в Западной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 62 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Макдэвид — 26 (Экхольм), 9:20 — 1:0. Хенрик — 18 (Экхольм, Бушар), 34:55 — 2:0. Сузуки — 27 (Слафковски, Савар), 40:32 — 2:1. Гуле — 5 (Эванс, Харрис), 44:43 — 2:2. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нерс), 63:18 — 3:2.

Вратари: Пикар — Монтембо.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 31 (7+9+9+6) — 25 (8+10+7+0).

20 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».