«Рейнджерс» — «Виннипег»: видеообзор матча

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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

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