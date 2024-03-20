«Детройт» — «Коламбус»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Детройт» в овертайме переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил одну шайбу. Голкипер Даниил Тарасов отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте