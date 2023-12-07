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Сегодня, 09:12

«Эдмонтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» разгромил «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российского голкипера гостей Петра Кочеткова заменили на 6-й минуте матча, после того как он пропустил три гола.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сент-Луис» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Каролина 25 14 11 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Айлендерс 24 10 14 27
5 Вашингтон 22 12 10 26
6 Нью-Джерси 23 12 11 25
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 27 8 19 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 24 14 10 31
4 Тампа-Бэй 27 12 15 29
5 Торонто 22 12 10 28
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 26 10 16 22
8 Оттава 20 10 10 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 25 16 9 34
2 Даллас 24 14 10 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 25 13 12 27
6 Нэшвилл 25 13 12 26
7 Миннесота 23 9 14 22
8 Чикаго 24 7 17 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 22 15 7 33
3 Ванкувер 26 16 10 33
4 Калгари 25 10 15 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 25 10 15 20
8 Сан-Хосе 26 7 19 16
Результаты / календарь
27.11
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10.12
11.12
12.12
7.12 03:00
Флорида – Даллас
 5 : 4
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 3 : 1
7.12 05:00
Сент-Луис – Вегас
 3 : 6
7.12 05:30
Эдмонтон – Каролина
 6 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 44
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 26 38
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 24 37
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 26 18
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 26 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 25 17
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 5 1.61
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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