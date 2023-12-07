«Эдмонтон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» разгромил «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российского голкипера гостей Петра Кочеткова заменили на 6-й минуте матча, после того как он пропустил три гола.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте